Olympia Agnonese, finale di stagione a tentoni: si tenta la carta della sostituzione del mister Foglia Manzillo con l'ex Mecomonaco

I risultati non sono buoni. L'Olympia Agnonese ha accumulato solo 30 punti nel campionato di Serie D e condivide il penultimo posto in classifica con l'Avezzano e il Forlì. Peggio dell'Agnonese solo il Castelfidardo con 21 punti. Una situazione di play out che mette a serio rischio retrocessione la società granata molisana. Per questo motivo nella tarda serata di ieri il presidente Marco Colaizzo ha tenuto una riunione con gli altri dirigenti della compagine altomolisana per tentare di salvare il salvabile.

Ma la strategia sembra essere un chiaro tentativo. Infatti il pensiero è quello dell'esonero dell'allenatore napoletano Antonio Foglia Manzillo, ex Ds del Campobasso arrivato ad Agnone il 3 ottobre scorso dopo i risultati deludenti del precedente mister: Antonio Mecomonaco. Ed è proprio su quest'ultimo che sono puntate le speranze della società agnonese per tentare di restare in Serie D e non diventare secondi al Vastogirardi, che il posto in Serie D se lo è già ampiamente conquistato per la prossima stagione calcistica. Nelle prossime ore l'avvicendamento dovrebbe essere reso ufficiale. La speranza dei tifosi granata resta quella della salvezza dell'Agnonese.