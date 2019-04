Calcio serie D, ultima speranza dell' Olympia è battere il Campobasso

Al Civitelle di Agnone va in onda, dalle 15 in poi, una delle ultime speranze di rimanere in serie D per la squadra granata di Marco Colaizzo. Quello che si giocherà è il primo dei due derby fondamentali per uscire dal pantano dei play out. Oggi arriva il Campobasso del presidente Nicola Circelli. Una squadra in salute reduce dal recente pareggio in casa con la capolista Cesena. In classifica il Campobasso è in zona sicurezza. Una posizione molto migliore di quella dei granata che partono da 30 punti e penultimi.

In campo, come abbiamo detto giorni fa, come mister ci sarà Antonio Mecomonaco al posto del dimissionario Foglia Manzillo. Una ultima speranza prima di incontrare al prossimo turno un Isernia che lotta anch'egli per rimanere in serie D.

Al Civitelle il costo del biglietto resta di 10 euro. Si attende il pubblico delle grandi occasioni.