Mondiali femminili, l'Italia perde con il Brasile per 1 a 0 ma si qualifica prima del girone: partita non disputata per Sabatino

Prima sconfitta per l'Italia ai mondiali femminili che viene battuta dalle brasiliane con un calcio di rigore al 72esimo trasformato dalla numero 10 carioca Marta. Resta però prima del girone per effetto della differenza reti nonostante la vittoria per 4 a 1 delle australiane contro la Giamaica che resta a 0. Una gara lenta e stanca per entrambe le compagini che non hanno mostrato il grande gioco che c'era stato nelle partite precedenti. Prima del girone dell'Italia che il 25 giugno prossimo a Montpellier si giocherà il suo ottavo di finale.

Niente partita per l'abruzzese di Castelguidone Daniela Sabatino che non era in formazione e non è entrata nemmeno a partita iniziata. Un turno di riposo per utilizzarla agli ottavi di finale, Unico rammarico? Non aver potuto vedere una vittoria delle azzurre sugli schermi di Rai 1. Per la prima volta nella storia infatti una partita di calcio femminile era arrivata alla rete ammiraglia del servizio pubblico nazionale.

Per vedere il tabellino della partita cliccare qui.