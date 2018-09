Moda, nuova modella per i "Particolari", é la studentessa 23enne Roberta di Battista

Ha 23 anni,è nata in un paesino in provincia di Chieti, Borrello, ed è una delle modelle scelte da "Particolari" azienda di moda, accessori uomo, donna con sede

in Abruzzo a distribuzione nazionale, per indossare gli abiti della nuova collezione autunno-inverno 2018-19 che a breve verrà pubblicata online e sarà reperibile in tutti gli store di Italia.

Si chiama Roberta Di Battista è alta 1.74, bellissima ragazza, studentessa di successo al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università dell'Aquila. Nel tempo libero dagli studi indossa e sfila per varie case di moda. Spesso e' possibile vederla passeggiare per il corso di Agnone, sottobraccio al fidanzato di origini agnonesi. Complimenti a Roberta e ad maiora!

https://www.facebook.com/roberta.d.battista?fb_dtsg_ag=AdyRR6--d8rFz2GNz3xjnN25XkLDhRn3SfHoYA-Dtvfdgg%3AAdyej5dN8Yuk8hOE9tqeGYjJppXuQ1Tk3WhbGqz45f6IBQ

https://www.particolari.com/it/