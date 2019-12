Soldarietà-Agnone, la panonda abbraccia la tradizione partenopea: in questo Natale promuove il "regalo sospeso"

Bella iniziativa di solidarietà parte da uno dei migliori locali di ristorazione di Agnone "La Panonda" i cui titolari, giovanissimi ragazzi, Roberta, Chiara e Mirko lanciano messaggio di amore verso il prossimo. Apprezzabile il loro gesto che in occasione di una festa, per molti solo sfoggio di ricchezza e godereccia, c'è chi come questi magnifici giovani, si preoccupa dell'altro che non può permettersi troppi godimenti. Ispirandosi ad una tradizione napoletana, " IL CAFFE' SOSPESO" invitano tutti a lasciare doni presso il loro locale sotto l'albero di natale per i bambini che non hanno un babbo natale che può donarglieli.

Di seguito il loro dolcissimo messaggio:

Il caffè “sospeso” è un’antica usanza, nata a Napoli, che prevede che chi si reca al bar per consumare una tazzina di caffè, ne paghi due, lasciando l’altro a disposizione di chi ne ha voglia ma, magari, non ha la possibilità di acquistarlo.

Ispirandoci a questa tradizione, invitiamo coloro che sentiranno di volerlo fare, a lasciare sotto il nostro albero di Natale, un giocattolo, un capo di abbigliamento e quant’altro, “sospeso”, per regalarlo ad una bambina o ad un bambino che, diversamente non lo avrebbe.

Alla fine del periodo natalizio, probabilmente il 6 gennaio, distribuiremo quanto raccolto sotto il nostro albero, con la collaborazione di persone, associazioni, fondazioni, volontari, che si renderanno disponibili per il nostro fine.

A tal proposito, chi vuole, può contattarci per farci sapere quali potrebbero essere i destinatari della nostra raccolta e noi ci impegniamo sin d’ora, a rendere pubblico ogni adesione in questo senso.

E’ nostra intenzione predisporre una piccola festicciola il 6 gennaio, in presenza dei bimbi che dovranno ricevere i doni raccolti e di tutti quanti ne vorranno far parte.

Cercheremo anche di trovare Babbo Natale e la Befana per far consegnare direttamente da loro, i doni ai bimbi.