Agnone via Vittorio Veneto illuminazione pubblica in tilt

Da circa quattro giorni l'illuminazione pubblica in Via Vittorio Veneto, a partire dalla sede della POLIZIA Distaccamento Polizia Stradale di Agnone, fino all'uscita del paese è in tilt. I lampioni che illuminano una strada molto abitata e tra l'altro conduce ad un supermercato molto frequentato dove anche gli anziani si recano a piedi, sono spenti da ben quattro giorni. Numerosi i solleciti degli abitanti all'amministrazione comunale, senza, ad oggi addivenire alla risoluzione di un problema che crea notevoli disagi