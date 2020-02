Vastogirardi, svaligiato il magazzino di caciocavalli Fonteluna: l' appello del titolare

Furto avvenuto presso il Caseificio Fonte Luna di Vastogirardi durante la notte. E' Celestino Di Lucente, titolare dell'Azienda casearia altomolisana ad annunciarlo con un post sui social.

Buongiorno . Vorrei avvisare tutti i clienti del Caseificio Fonteluna di Vastogirardi (IS) , che questa notte , ladri hanno svaligiato tutto il ns. magazzino dei caciocavalli. Gli stessi sono stati caricati sul ns. Daily Iveco , all'interno della cisterna del latte. Chiedo la cortesia se qualcuno vede in giro il ns. Mezzo targato ET 041 HN di colore verde con su la scritta Fonteluna di avvisare i Carabinieri o direttamente il caseificio o me. Grazie"