Viaggio nel tempo fra vicoli e piazze con I Giovani Riuniti Agnone

Anche quest'anno l'Associazione Giovani Riuniti Agnone ha offerto il delizioso spettacolo di Passeggiando nel Passato. Edizione ridotta all'accesso al pubblico nel rispetto delle norme anti covid. Due giornate il 17 e il 18 agosto che hanno registrato il tutto esaurito, sono state dedicate alla storia , alle leggende, ai racconti popolari legati al passato di Agnone. I ragazzi in costume dell'epoca sono stati attori e interpretati di famosi personaggi che hanno fatto la storia della cittadina altomolisana. Quest'anno,Giovanna I D'Angiò, Ippolito Amicarelli,Francesco Antonio Marinelli, Giuseppe Nicola D'Agnillo, Libero Serafini, Luigi Gamberale, Custode Carlomagno e San Francesco Caracciolo, sono stati i personaggi rievocati dai ragazzi. Ogni viuzza,ogni piazzetta del borgo medievale è diventata teatro per la rappresentazione scenografica della vita e le opere dei singoli personaggi che hanno contribuito a fare di Agnone la culla della cultura molisana

Un plauso ai ragazzi e alle ragazze dell'Associazione per la bravura e l'impegno che hanno posto anche in questa seconda edizione dell'evento.. Apprezzabile il loro sforzo di animare, seppur nel rispetto delle norme anticovid, una estate agnonese priva di ogni iniziativa, offrendo uno spettacolo di qualità che ha dato l'opportunità ai molti turisti e agnonesi presenti, di conoscere la storia di Agnone rappresentata nel suo teatro naturale, i vicoli, le piazze, gli slarghi del centro storico, offrendo uno spunto per il rilancio degli antichi rioni che rappresentano un vero patrimonio storico-urbanistico dell'Alto Molise.