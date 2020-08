Petacciato, Pro Loco e Comitato articolo 21 presentano il libro " Ciao Giu" di Adele Terzano in memoria di Giulio Rivera

Toccante serata ieri a Petacciato, per la presentazione del libro "Ciao Giu", a cura di Adele Terzano. L' evento, fortemente voluta dalla Pro loco, con la collaborazione del Comitato art.21, ha visto una grande partecipazione di pubblico, nel pieno rispetto della recente normativa sull'emergenza Covid.

Il libro ricorda, attraverso racconti, testimonianze, foto e poesie, la figura di Giulio Rivera, poliziotto di Guglionesi che ha perso la vita nel terribile attentato di Via Fani del 1978, esaltandone l'umanità e mettendo in evidenza il ruolo di recupero e conservazione della memoria di un libro che è testimonianza e racconto di una pietra miliare della nostra storia. La memoria dell'uomo Giulio, della sua lealtà e del suo valore, e il ricordo del fatto storico, sono fondamentali per la costruzione delle nostre radici, come molisani e soprattutto come italiani.

Entrambi i relatori, la dott.ssa Angela Daniela Greco, dirigente del Ministero della giustizia e Maurizio Varriano, presidente dei Borghi d'eccellenza, hanno delineato il fatto storico e la figura di Giulio Rivera da un punto di vista personale e storico, mettendo in luce l'importanza del ricordo e della storia d'Italia come esempio per comprendere il presente e il futuro della nostra Italia.