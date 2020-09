Thurston Moore uno dei migliori chitarristi al mondo: «Voi italiani dite che il Molise non esiste, ma io ci andrei a vivere»

. Thurston Moore, chitarrista, cantante e produttore discografico statunitense famoso per la sua militanza nel gruppo alternative/noise rock Sonic Youth di cui è stato anche il cofondatore nel 1981, inserito al 34º tra i migliori chitarristi rock dalla rivista Rolling Stone ama il Molise ed è questo quanto ha dichiarato in una intervista rilasciata a Rolling Stone, periodico statunitense di musica, politica e cultura di massa

"Prima hai detto che ami venire in Italia, Italia che in By the Fire compare direttamente o indirettamente più volte. Innanzitutto nella traccia Siren, dove citi Vasto, la località del Siren Festival, dove hai suonato nel 2016.

Ci ho anche festeggiato il mio compleanno! Ho amato Vasto, è veramente bella. Ma amo il vostro Paese in generale. So che dite che il Molise non esiste, ma io proprio in Molise ho parenti, la famiglia di mia cognata sta vicino a Campobasso, per cui ho trascorso parecchio tempo in montagna da quelle parti e mi piace molto come territorio: se un giorno dovessi decidere di andare a vivere altrove mi piacerebbe trasferirmi là, aprire un negozio di libri di seconda mano e sciallarmela con due gatti che mi girano attorno. Sarebbe bello, magari non lontano dal mare… Ah, ecco, quella traccia, Siren, è nata proprio durante una nuotata a Vasto durante la quale ho pensato «tenetevi pure il mondo, ma lasciatemi l’Italia». Il vostro è davvero uno dei Paesi in cui mi sento meglio."

https://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/thurston-moore-voi-italiani-dite-che-il-molise-non-esiste-ma-io-ci-andrei-a-vivere/532565/?fbclid=IwAR3b5v_7nWAwGEtfVF1l7HElvau8yHbDkx8f-CV8ElUpLQ7SzikCi-tCXCw