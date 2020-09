Covid 19, Cinque nuovi positivi e tre guariti: un nuovo ricovero in malattie infettive. Si allargano cluster casa di riposo e azienda edile

I contagi da Covid-19 continuano a salire, anche se i guariti in parte provano a bilanciarne l’andamento. Dagli ultimi 366 tamponi processati dall’Asrem in 24 ore sono venuti fuori altri cinque casi collegati a due cluster individuati negli ultimi giorni. In particolare si tratta di una persona residente a Campomarino che rientra fra i contatti dei positivi legati al focolaio della casa di riposo di Portocannone dove i casi fra ospiti e operatori sono oltre 30, mentre gli altri quattro sono persone residenti rispettivamente una a Sant’Elena Sannita, una a San Massimo e due a Campobasso, tutte legate al cluster nato in un’azienda edile di Campobasso. Al momento sono tutti e cinque in isolamento domiciliare. Si registra anche un ricovero in Malattie Infettive, un positivo di San Giacomo degli Schiavoni (dalle prime informazioni si tratterebbe di uno degli ospiti della casa di riposo). Ci sono inoltre 3 guariti a Isernia, le due persone rientrate dal Kosovo ad agosto e un ospite del centro di accoglienza. Gli attualmente positivi sono 141.