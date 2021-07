Dopo il successo ottenuto in casa con 11 repliche, tutte sold out, lo spettacolo "Anche i molisani nel loro piccolo s'incazzano" (Moliland) sbarca a Roma e va in scena nella rassegna estiva di Parco Milvio sulle rive del Tevere. L'appuntamento è per domani, martedì 27 luglio, in una serata che sarà aperta dalla proiezione di 'Italian Baba' di Elio Germano (ore 21).

A seguire, alle 22, "Moliland", una produzione Teatro del Loto-Teatri molisani.

A metà tra informazione, satira e intrattenimento, "Anche i molisani nel loro piccolo s'incazzano" - citazione e omaggio alla celebre raccolta di battute -, è il racconto divertente e divertito di una delle regioni più piccole d'Italia e anche più ai margini, delle sue particolarità, delle sue stranezze e alla fine della sua bellezza. Entertainment attraverso immagini, ritagli di notizie, aneddoti, commenti.

In scena, Enzo Luongo, giornalista noto per aver cavalcato, con il suo libro omonimo, il tormentone "Il Molise non esiste", e Pippo Venditti, mattatore del web, ideatore e interprete della pluripremiata webserie "La banda della Masciona". Due amici di sempre, due voci che si intrecciano per dare vita a una storia d'ironia e autoironia.

A Parco Milvio, in un cartellone che sta ospitando molti spettacoli e nomi di rilievo come Alessandro Haber, Peppe Servillo, Luca Madonia, Massimo Wermuller, Roberto Kunstler e molti altri, sono quattro gli spettacoli presentati da Teatrimolisani. Oltre a "Moliland" ci sono il documentario "Italian Baba, l'India in realtà virtuale" di Elio Germano (dal domani, 27 luglio, e fino al primo agosto), "La fine della Grecia" di e con Francesco Brandi (il 29 luglio): la storia di Giacomo, un quasi quarantenne che attraversa la sua esistenza in maniera passiva e arresa, e infine "Le vie del Buddah" (il 30 luglio) di e con Stefano Sabelli, il Ground Zero d'Oriente nella valle degli uomini che pregano verso Occidente.