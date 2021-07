Atessa: Esecutivi Fim Uilm Fismic incontrano direzione Sevel : nessuna risposta sulla stabilizzazione degli staff-leasing e somministrati

Nella riunione odierna, il Comitato Esecutivo ha affrontato e discusso con la Direzione Sevel gli argomenti emersi nel Consiglio della Rsa del 25 giugno c.a.

Da parte aziendale c'è stata apertura solo sull'inquadramento professionale, con l'impegno di affrontare l'argomento dopo le ferie.

Inoltre, ci è stata ribadita la situazione di criticità della fornitura dei componenti elettronici che permarra' con molta probabilità anche il prossimo anno. Per tanto, al momento non ci sono risposte sulla stabilizzazione degli staff-leasing e somministrati e tantomeno la possibilità di incentivo sui turni aggiuntivi.

Il Comitato Esecutivo ha ritenuto non soddisfacente le risposte fornite dall'Azienda, pertanto, rimanda le decisioni da intraprendere al Consiglio della Rsa in programma per mercoledì 28 luglio c.a.

ESECUTIVI FIM UILM FISMIC