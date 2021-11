Agnone, presentato il libro "Un Paese di paesi" di Rossano Pazzagli: Il ritratto dell'Italia interna, marginalizzata dallo sviluppo contemporaneo, abbandonata e resa silenziosa dallo spopolamento

"Tener sempre a mente il coraggio di chi è rimasto, il ricordo di chi è andato via e l'intraprendenza di chi arriva." (cit. Rossano Pazzagli)

Il Centro Studi riprende le sue attività e lo fa in grande stile, nella splendida cornice della Fonderia Marinelli, con una presentazione di livello superlativo, in compagnia del Prof. Rossano Pazzagli ed il suo libro "Un Paese di paesi - Luoghi e voci dell'Italia interna" e della Prof.ssa Monica Meini con il suo intervento "L'Italia vista dall'interno, tra realtà e immaginari in costruzione", docenti rispettivamente di Storia del territorio e dell'ambiente e di Geografia presso il Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli studi del Molise.

Cristhian Leonardo Di Pietro, presidente del centro studi agnonese ha introdotto la serata, assieme al padrone di casa, il titolare della fonderia delle Campane Armando Marinelli, il vicesindaco Giovanni Di Nucci e il presidente dell'ANCI Pompilio Sciulli, moderatore Prof. Francesco Paolo Tanzj

La partecipazione all'evento è stata numerosa e calorosa, il presidente del Centro Studi agnonese ringrazia oltremodo il contributo dato da Annedea Di Ciocco per la realizzazione di un evento di grande attualità la cui tematica coinvolge tutti i paesi delle aree interne dell'Italia, quelle aree prevalentemente collinari e montuose, marginalizzate dallo sviluppo contemporaneo, abbandonate e rese silenziose dallo spopolamento, una vasta periferia territoriale trascurata dalle politiche, svuotata di funzioni e servizi, ferita nella sua dignità ambientale, sociale e culturale.