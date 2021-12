Castel di Sangro, al via domenica la nuova stagione musicale del Teatro Tosti

CASTEL DI SANGRO – Prenderà il via domenica 12 dicembre la nuova stagione musicale del Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di Castel di Sangro.

Un cartellone di eventi, tredici in totale fino all’11 aprile, messo a punto dal Comitato Imprenditori di Castel di Sangro in sinergia con l’amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo “Alda Merini”, l’Accademia Musicale dell’Alto Sangro e la Camerata Sulmonese.

Si parte, o meglio si riparte, con il Duo Fenice (violino e pianoforte), il cui concerto inizialmente in programma a marzo 2020 fu il primo ad essere fermato dalla pandemia. “Abbiamo voluto riprendere – spiega Sabrina Bartolucci, del Comitato Imprenditori – da dove, ormai quasi due anni fa, abbiamo dovuto interrompere per cause di forza maggiore. Questa edizione rappresenta un’evoluzione della precedente e si articola su tre concetti importanti che trovano la loro sintesi nello slogan che abbiamo scelto per la nuova stagione e che ci spingono a riflettere sull’importanza, per il nostro territorio, di un’offerta culturale musicale: Fermati, Ascolta, Vivi”.

Un’offerta differenziata per due target di pubblico: gli appuntamenti della domenica sono infatti dedicati agli adulti, mentre le mini repliche del lunedì mattina sono pensate per gli studenti. Una novità, quella di coinvolgere i ragazzi, nata quest’anno con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Alda Merini”. Il progetto, denominato “Pit Stop Music”, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado.

“Sono tante le persone da ringraziare – conclude Bartolucci – per aver creduto, nuovamente, in questo progetto: gli amici e colleghi del Comitato Imprenditori, l’amministrazione comunale e in particolare la consigliera Anna Rita Cimini, la violinista e docente Alessandra Xanto, la dirigente scolastica Nadia Morena, ma soprattutto gli abbonati che due anni fa ci hanno sostenuto sottoscrivendo l’abbonamento e in questi mesi non hanno chiesto nessun rimborso. Un bellissimo gesto che speriamo di aver ripagato con questa nuova stagione”. Il costo per il singolo concerto è di 10 euro (5 per i ragazzi).