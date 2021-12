Trivento e Agnone, altra ondata di furti: nel Quartiere Sant'Antonio ladri messi in fuga da un cane

Ieri sera ad Agnone, ma anche a Trivento di nuovo i ladri di appartamento in azione. A Trivento i ladri hanno messo a segno ben tre furti portando a casa un cospicuo bottino di denaro e preziosi, scardinando addirittura un paio di casseforti utilizzando torce con raggio laser e un altro messo a segno ad Agnone in una abitazione nei pressi del supermercato MD.

Anche questo furto, dai racconti sembrerebbe ad opera di ladri del mestiere. Sono entrati in questa abitazione dotata di allarme che era stato inserito dalla proprietaria intorno alle 16.30. Al rientro il marito della donna non riusciva a disinnescare l'allarme e accede alla casa dal retro. Ha trovato i due accessi con porte scardinate, la centralina dell'allarme divelta e gettata dentro un recipiente con l'acqua. I ladri hanno, dai rilievi effettuati, gironzolato per tutta casa, non hanno trovato denaro, hanno trafugato solo alcuni piccoli oggetti d'oro. Lo spavento però dei proprietari e' stato immaginabile

Poi sempre ad Agnone ci sono stati altri due tentativi di furto, uno in zona San Lorenzo ma sventato dai proprietari che hanno allertato i carabinieri dopo aver sentito rumori sospetti e l'altro in zona Sant'Antonio probabilmente sventato dall'abbaiare del cane rimasto solo in casa e alcune luci lasciate accese

La casa presa di mira è quella di una una nota professionista agnonese che, uscendo intorno alle 18.30, riferisce di essersi insospettita per aver visto una automobile di colore nero, parcheggiata nei pressi dell'abitazione con due persone a bordo. Ha tentato, osservando l'automobile di capire il motivo della insolita sosta ma senza riuscirci. In effetti probabilmente l'automobile con persone a bordo, stazionava nei pressi per osservare i movimenti dei padroni di casa. Al rientro hanno notato che il portone aveva subito un tentativo di scasso. A seguito del fermo di due uomini, avvenuto qualche settimana fa, da parte dei carabinieri di Agnone, poi rilasciati, nei paesi dell'Alto Molise si è goduto di un periodo di breve tregua da azioni criminose. Ma ieri la tregua e' terminata. Ritorna la paura. In molti a Agnone si chiedono dove sono state posizionate le telecamere della video sorveglianza e se funzionano.