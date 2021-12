Ugo Martino al palazzo Municipale di Capracotta. L'artista inaugura la mostra con trentotto opere sui paesaggi altomolisani

Domani, martedì 28 dicembre, alle 16.00 nel Palazzo municipale del comune di Capracotta, inaugureremo la mostra di pittura dell’artista Ugo Martino.

Martino, di origini altomolisane (è di Castelverrino) ha voluto donare all’Amministrazione comunale di Capracotta ben trentotto opere che raccontano gli straordinari paesaggi e le varie sfaccettature dell’ambiente dell’alto Molise.

L’autore, oltre che valente artista, è anche particolarmente attivo nel volontariato internazionale e, recentemente, è stato insignito – insieme alla moglie Titina – del titolo di Commendatore al merito della Repubblica italiana per l’impegno portato avanti in Burundi con l’associazione “Oltre la Vita”.

Nata in memoria del figlio Francesco, morto nell’incidente ferroviario di Roccasecca avvenuto quindici anni fa, l’associazione sta realizzando importanti progetti in favore della popolazione di Makamba dove, grazie alle donazioni, è stata realizzata una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario.

Siamo grati al prof. Ugo Martino per questo importante gesto di generosità nei nostri confronti e, al tempo stesso, siamo onorati di poter ospitare stabilmente le sue opere nel palazzo più importante della nostra comunità. Dai suoi dipinti emergono i valori e le radici autentiche dei nostri territori, raccontati tramite le bellezze dei luoghi alto molisani. È un gesto gradito e un omaggio, che la nostra comunità accoglie a cuore aperto. Ancora grazie al prof. Martino per questo regalo che apre le porte alla bellezza.