Una donazione per l’archivio storico comunale di Agnone da parte del giornalista, storico, scrittore Domenico Lanciano

Domenico Lanciano, noto giornalista, scrittore, fondatore dell'università delle generazioni, storico, di origini calabresi, ma residente ad Agnone per lunghi decenni, scrive al sindaco Daniele Saia, alla giunta comunale, al consiglio e ai cittadini offrendo in donazione il suo Archivio e la sua biblioteca in gran parte composta da giornali, libri, importanti documenti riguardanti Agnone.

di seguito ii testo della lettera protocollata di Lanciano al comune di Agnone

"• AL SINDACO

• AGLI ASSESSORI

• AL CONSIGLIO COMUNALE

• AI CITTADINI

della CITTA' DI AGNONE (IS)

Agnone, sabato 25 dicembre 2022 ore 12.00

Oggetto: DONAZIONE BIBLIOTECA ED ARCHIVIO MIEI PERSONALI.

Pregiatissimi!

L'età avanzata e la mancanza di eredi diretti mi impongono di pormi il problema della destinazione del lavoro di una vita, in particolare della cospicua Biblioteca e dell'importante Archivio.

Pure come mio tributo di dovuta riconoscenza e di devota gratitudine, sarebbe logico e giusto che tutto ciò vada alla Città che mi ha ospitato per lunghi decenni.

Perciò, Vi chiedo di valutare la possibilità di ricevere questa mia donazione che, in gran parte, è compost da libri, giornali e significativi documenti di vario genere e consistenza, riguardanti Agnone e il Molise.

In attesa di una Vostra risposta, Vi ringrazio per la gentile attenzione e Vi porgo i migliori AUGURI per il nuovo anno 2022.

Cordiali ossequi

Domenico Lanciano"