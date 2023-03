I Giovani Agnonesi, il ritorno Passione e Resurrezione 2023. Diretta streaming dell'evento di Altomolise.net 

I tre anni in cui la compagnia sopra citata non ha potuto effettuare i suoi spettacoli, aumenta il fremito e l’attesa per questo ritorno della Compagnia teatrale e di spettacolo “I Giovani Agnonesi”.

L’obiettivo, oltre quello religioso per la Pasqua è quello di cavalcare l’onda della modernità, nel segno della tradizione, con una freccia nell’arco, in particolare, quella di sbalordire e stupire, lasciando il pubblico con il fiato sospeso!

la Compagnia teatrale e di spettacolo “I Giovani Agnonesi”, il lunedì dell’Angelo presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli di Agnone, rappresenterà l'opera “Passione e Resurrezione di Cristo”, l'ultimo spettacolo inteso come Recital/Musical dei poliedrici Fabio Verdone e Paolo Porrone, registi, attori e scenografi, dove tutto è raccontato attraverso una musica travolgente, le voci dei protagonisti e i movimenti della recitazione e del canto.

E’ la storia che parla con le varie figure dalla cattura alla flagellazione, alla crocifissione, ripercorrendo il cammino della sofferenza, in maniera moderna, evidenziando la fase successiva, quella dopo la morte, la risurrezione, evento che rappresenta per i cristiani il fondamento della fede, rappresentando, dunque, uno spettacolo, in un taglio diverso ed originale.



Nello spettacolo inoltre c'è anche un'altra scelta originale: il particolare risalto delle figure di giovani e giovanissimi. (Reciterà e canterà anche una bambina di 10 anni) Recitazione e canzoni caratterizzeranno detto evento in onda il 10 aprile 2023 alle h. 18.30, chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli

Del resto è alle donne, per prime, che viene dato l'annuncio della risurrezione, quasi la consegna di una maternità spirituale nei confronti di una chiesa nascente.

La chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli , si spera, come in altre occasioni, sarà gremita di spettatori, commossi, coinvolti in uno spettacolo allestito dagli oramai noti Verdone e Porrone che con scarse risorse riescono ad allestire spettacoli di qualità.

La Chiesa Santa Maria di Costantinopoli farà da cornice ad oltre 60 partecipanti,(di Agnone e dei paesi circostanti, quali Poggio Sannita, Trivento e Campobasso) in un tripudio di voci bellissime, con protagonisti giovani, adulti ed adolescenti. Un plauso enorme a tutti, ma in particolar modo a Fabio e a Paolo che, con tanto impegno, tengono impegnati i Giovani, allontanandoli dalle tentazioni!.

Avanti dunque, per ridare lustro alle iniziative culturali dell’Atene del Sannio!

Un grazie particolare a chi sostiene tale iniziativa, dal Comune e dalla Proloco di Agnone alla BCC Abruzzi e Molise, al Caseificio di Nucci, al Presidente del Comitato Trignina, Antonio Turdò, al Dr. Enzo Delli Quadri e a Don Onofrio Di Lazzaro, unitamente a tutta la Curia Vescovile di Trivento nelle persone del Vescovo, Don Claudio Palumbo e del colto Vicario, Don Mimì!

Un pensiero per questa Passione va, naturalmente, all’artista, l’indimenticabile Paola Cerimele, sempre nel cuore delle persone che hanno avuto modo di apprezzare le sue angeliche doti professionali ed umane, nell’ambito di una Resurrezione reale!

NB: Chiunque voglia seguire l'evento da casa si puo' collegare in diretta streaming alla pagina fb di Altomolise.net