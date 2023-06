Salviamo le rondini dal declino con la Piccola antologia della Rondine

La Piccola antologia della rondine, BastogiLibri, volume dal taglio letterario/ artistico e ambientale, verrà presentata il 30 giugno, nel Palazzo storico e artistico del Prete di Belmonte in Venafro. Maria Stella Rossi, con Dorothy del Prete, saggia proprietaria della Dimora storica, con lo scrittore Francesco Paolo Tanzj, con la partecipazione dei KaleiDis, Giulia Maselli- voce- e Eugenio Auciello voce e chitarra, e di Francesca Zivolo, giornalista, che leggerà brani tratti dal libro, parleranno del mondo della rondine e della necessità di porre attenzione, salvezza e cura verso queste “piccole vite”, come chiama le rondini, lo scrittore Lorenzo Marone.

Ideata e curata da Maria Stella Rossi, la Piccola antologia della Rondine, sottolinea il valore ineliminabile della natura e della stessa vita delle rondini, resa sempre più difficile e precaria dalle scelte scellerate e distruttrici di una economia imperante che ha fede solo nel denaro e in suo nome danneggia e rapina le risorse di questa nostra Terra. Il ricavato va alla Lipu nazionale, storica e nota Associazione da sempre attiva in difesa degli uccelli e della Natura, che collabora con il libro.

Sulla quarta di copertina si legge “La Piccola antologia della Rondine è il segno tangibile di un forte sentimento amorevole e salvifico raccontato da trenta scrittori, poeti, ambientalisti, artisti, uniti “nel segno della Rondine”. Da vari decenni queste amabili creature di voli e di viaggi sono minacciate dai cambiamenti climatici, dall’uso dannoso di pesticidi e dalla mano dell’uomo che spesso distrugge nidi ed habitat.

Vogliamo credere che siamo in tempo per impegnarci tutti insieme a salvaguardare le rondini per poter aspettare ogni primavera il loro ritorno e festeggiarle perché il loro minuscolo cuore di un grammo e mezzo possa continuare a battere”. E così la frase ormai nota a tutti che cita ” la bellezza salverà il mondo” è ora di cambiarla in “il mondo salvi la bellezza”, in questo desiderio salvifico anche le rondini potrebbero ritrovare vita, voli e battiti che non dobbiamo spegnere per sempre!