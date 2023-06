Regionali Molise, affluenza in calo: alle 12 ha votato il 9,72% contro il 15,37 di cinque anni fa

Quasi sei punti percentuali in meno. È in netto calo l’affluenza alle elezioni regionali del Molise: secondo i dati del Viminale, alle 12 di oggi ha votato il 9,72 per cento degli aventi diritto, contro il 15,37% di cinque anni fa. Nel 2018, però, i seggi restarono aperti in un solo giorno, mentre in questa tornata si potrà andare alle urne anche domani, lunedì 27 giugno.

I Comuni

Per quanto riguarda i singoli Comuni, a guidare la classifica della partecipazione è Pescolanciano (in provincia di Isernia), dove l’affluenza a mezzogiorno è stata del 15,37 per cento. Bassa, invece, quella registrata a San Biase (in provincia di Campobasso), dove solo il 3,38 per cento degli aventi diritto ha deciso di esprimere la propria preferenza a queste Regionali.

I numeri delle grandi città non si discostano molto dalla media: a Campobasso l’affluenza si è fermata all’11,81% (come a Termoli), mentre a Isernia è scesa all’11,23 per cento.

Dei tre candidati alla carica di presidente della Regione il primo a votare, intorno alle 11, è stato Francesco Roberti che guida la coalizione di centrodestra. Roberti ha votato a Termolinella Scuola Principe di Piemonte. Un'ora più tardi ha votato invece a Campobasso il candidato del centrosinistra Roberto Gravina, mentre Il terzo candidato alla carica di presidente della Regione, Emilio Izzo (sostenuto dalla lista 'Io non voto i soliti noti’) voterà invece nel pomeriggio a Isernia, la sua città.

Dati prefettura, affluenza ai seggi nei 136 comuni molisani ORE 12 https://elezioni2023.regione.molise.it/ ***************************************************************

Domenica 25/06 Affluenza ore 12 Domenica 25/06 Affluenza ore 19 Domenica 25/06 Affluenza ore 23 Lunedì 26/06 Affluenza ore 15 136/136 comuni 0/136 comuni 0/136 comuni 0/136 comuni 9,72% - - - Comune Affluenza ACQUAVIVA COLLECROCE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,86% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,15% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

AGNONE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,38% sez. 8/8 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,80% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BARANELLO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,75% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BELMONTE DEL SANNIO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,77% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BOJANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,34% sez. 7/7 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BONEFRO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,05% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

BUSSO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,78% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAMPOBASSO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 13,22% sez. 56/56 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAMPOCHIARO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,73% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAMPODIPIETRA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 12,58% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAMPOLIETO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,81% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAMPOMARINO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,16% sez. 6/6 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,61% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAPRACOTTA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,91% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CAROVILLI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,89% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CARPINONE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,65% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASACALENDA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,71% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASALCIPRANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,29% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTEL DEL GIUDICE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 12,53% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTEL SAN VINCENZO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,18% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELBOTTACCIO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,69% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELLINO DEL BIFERNO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,04% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELMAURO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 3,92% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELPETROSO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,50% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELPIZZUTO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,71% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTELVERRINO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,25% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CASTROPIGNANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,87% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CERCEMAGGIORE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,45% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CERCEPICCOLA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,07% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CERRO AL VOLTURNO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,00% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CHIAUCI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 3,41% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CIVITACAMPOMARANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,57% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,05% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

COLLE D'ANCHISE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,70% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

COLLETORTO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,88% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

COLLI A VOLTURNO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,04% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

CONCA CASALE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 14,05% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

DURONIA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,49% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FERRAZZANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,36% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FILIGNANO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,29% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FORLÌ DEL SANNIO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,12% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FORNELLI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,44% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FOSSALTO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,10% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

FROSOLONE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,48% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

GAMBATESA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,05% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

GILDONE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,92% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

GUARDIALFIERA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,08% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

GUARDIAREGIA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,54% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

GUGLIONESI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,43% sez. 5/5 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ISERNIA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,23% sez. 23/23 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

JELSI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,92% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

LARINO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,32% sez. 6/6 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

LIMOSANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,17% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

LONGANO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,72% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

LUCITO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,04% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

LUPARA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,74% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MACCHIA D'ISERNIA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 14,42% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MACCHIA VALFORTORE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,75% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MACCHIAGODENA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,50% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MAFALDA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,66% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MATRICE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,43% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MIRABELLO SANNITICO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,83% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MIRANDA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,44% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MOLISE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,89% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONACILIONI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 3,75% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTAGANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,67% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTAQUILA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,90% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTECILFONE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,89% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,03% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTELONGO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,77% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTEMITRO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,32% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,11% sez. 8/8 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTENERO VAL COCCHIARA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,57% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MONTERODUNI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,75% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza - MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,67% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

MORRONE DEL SANNIO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,04% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ORATINO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,80% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PALATA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,37% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PESCHE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,10% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PESCOLANCIANO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 15,37% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PESCOPENNATARO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,49% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PETACCIATO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,51% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PETRELLA TIFERNINA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,05% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,60% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PIETRABBONDANTE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,25% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PIETRACATELLA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,41% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PIETRACUPA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 3,59% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PIZZONE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,81% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

POGGIO SANNITA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,56% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PORTOCANNONE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,42% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

POZZILLI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 14,57% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

PROVVIDENTI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,80% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

RICCIA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 13,24% sez. 6/6 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

RIONERO SANNITICO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,94% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

RIPABOTTONI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,02% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

RIPALIMOSANI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,75% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ROCCAMANDOLFI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,60% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ROCCASICURA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,24% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ROCCAVIVARA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,19% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 10,00% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

ROTELLO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,42% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SALCITO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,39% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN BIASE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 3,38% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN FELICE DEL MOLISE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,88% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,55% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN GIOVANNI IN GALDO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,37% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza - SAN GIULIANO DEL SANNIO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,89% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,56% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 12,52% sez. 5/5 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN MASSIMO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 13,75% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN PIETRO AVELLANA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,82% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SAN POLO MATESE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,68% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANT'AGAPITO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,94% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANT'ANGELO DEL PESCO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,80% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,49% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANT'ELENA SANNITA (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,11% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANT'ELIA A PIANISI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,39% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza - SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,77% sez. 5/5 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,93% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SCAPOLI (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,68% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SEPINO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,15% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SESSANO DEL MOLISE (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 6,02% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SESTO CAMPANO (IS) 25/06 Ore 12 - Affluenza 9,67% sez. 4/4 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

SPINETE (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 4,46% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TAVENNA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,19% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TERMOLI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 11,81% sez. 29/29 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TORELLA DEL SANNIO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 5,71% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TORO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 13,22% sez. 2/2 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TRIVENTO (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 12,45% sez. 6/6 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

TUFARA (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 8,92% sez. 1/1 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -

URURI (CB) 25/06 Ore 12 - Affluenza 7,28% sez. 3/3 25/06 Ore 19 - Affluenza - 25/06 Ore 23 - Affluenza - 26/06 Ore 15 - Affluenza -