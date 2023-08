Stagione sold out per il Teatro Sannitico di Pietrabbondante con i tre spettacoli in cartellone da domenica 6 a mercoledì 9 agosto. Un grande successo per la 47^ edizione della stagione teatrale "Teatro a Mille Metri" che ha registrato oltre 1000 prenotazioni in meno di 24 ore sul Circuito CiaoTickets, dimostrando la passione dei molisani e dei tanti turisti nei confronti del teatro classico, in un luogo simbolo della nostra regione.

Campobasso, 3 agosto 2023