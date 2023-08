Regione Molise, nominati in Giunta Micone e Iorio

llpresidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha nominato in giunta altri due assessori.

Sono Salvatore Micone (FdI) e Michele Iorio (FdI).

A Micone sono state assegnate le deleghe alla transizione digitale, politiche agricole e agroalimentari, sviluppo rurale, pesca, programmazione forestale, cultura, sport, turismo e tradizioni, marketing territoriale e sviluppo della montagna.

Per Michele Iorio, quelle alle riforme istituzionali, coordinamento fondi europei, Pnrr e politiche di coesione, rapporti con i Ministeri per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione. Con queste ultime due nomine sale a cinque l'Esecutivo a guida Roberti. In giunta anche Andrea Di Lucente (vice presidente), Gianluca Cefaratti e Michele Marone.