Agnone 7 agosto-Concerto del DUO DIDAN: Samuele Danese viola e Calogero Di Liberto pianoforte, musiche dall' OP. 120 di J.Brahms

Oggi,lunedì 7 agosto 2023, alle ore 18.00, nella chiesa monumentale di San Francesco, ad Agnone, si potrà assistere al concerto del DUO DIDAN, Samuele Danese viola e Calogero Di Liberto pianoforte, che eseguirà musiche dall' OP. 120 di J.Brahms. L' organizzazione è a cura del Progetto Culturale della Diocesi di Trivento in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise " Luigi Gamberale".

Programma:

J. Brahms Sonata per viola e pianoforte Op 120 n.1

Allegro appassionato

Andante un poco adagio

Allegretto grazioso

Vivace

J. Brahms Sonata per viola e pianoforte Op 120 n.2

Allegro amabile

Allegro appassionato

Andante con moto

SAMUELE DANESE

Si è diplomato in Viola con il massimo dei voti presso il Conservatorio di musica "N. Piccinni" di Bari sotto la guida del M° Rocco De Massis.

È stato membro effettivo dell'Orchestra Giovanile Italiana dal 1996 al 1999 diretto tra gli altri da Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Luciano Berio, E. Inbahl, Carlo Maria Giulini.

Ha frequentato il Corso di Perfezionamento triennale in Viola sotto la guida del M° H. Beyerle a Fiesole (1999-2002).

Ha conseguito il Konzertdiplom in Viola con il M° Reiner Schmidt, presso la Hochschule für Musik di Würzburg (2004).

Ha conseguito il Diploma in Viola sotto la guida del M° Massimo Paris (2010) e il Diploma in Musica da Camera dal M° C. Fabiano (2012) presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel maggio 2017 insieme alla collega Dorotea Vismara ha promosso, organizzato e coordinato lo svolgimento del ViolaFest Nazionale tenutosi a Cosenza.

Ha tenuto Masterclass in Viola e concerti presso: Conservatorio "A. Piazzolla" di Buenos Aires, Konservatorium "J.Haydn" di Eisenstadt, European University di Cipro, Hochschule fuer Musik di Wuerzburg, Faculty of Performance Arts di Gyor, University of Arts di Tirana.

Ha suonato in diverse formazioni da camera ed in orchestra (nel ruolo di prima viola) per importanti associazioni musicali. Inoltre si è esibito in veste di solista e ha suonato in diretta per Radio Vaticana, per i concerti del Quirinale Rai Radio 3 e per EuroClassical Online Festival.

Ha pubblicato nel 2005 il testo "Il mondo della viola", Effatà, Torino e nel 2015 "La Viola-Storia e prospettive", Casa Musicale Eco, utilizzato dagli studenti di Viola del I e II livello del Diploma Accademico.

Attualmente è titolare di cattedra di Viola presso il Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria.

CALOGERO DI LIBERTO

Vincitore dell' International Chopin Piano Competition di Corpus Christi , negli Stati Uniti, del Premio dell'Internationalen Sommerakadmie Mozarteum di Salisburgo e del Concurso International "Compositores de España" di Madrid, Calogero Di Liberto svolge un'intensa attività concertistica e didattica.

Ha studiato con Bruno Canino a Milano e con Aquiles Delle Vigne a Bruxelles con il quale ha conseguito il Master in Piano Performance al Conservatorio di Rotterdam nel 1999 e iniziato la carriera internazionale. Nel 2002 ha ottenuto l'Artist Diploma alla Texas Christian University di Fort Worth (USA), dove ha studiato con Tamas Ungar e Harold Martina. Nel 2006 Di Liberto ha conseguito il Dottorato in Piano Performance alla Shepherd School of Music della Rice University di Houston (USA) sotto la guida di Jon Kimura Parker.

É stato ospite del TCU Cliburn Istitute di Fort Worth (USA), della Chopin Society of Texas di Corpus Christi (USA), della Woodlands Symphony Orchestra (USA), della Fundacion Juan March di Madrid, della Juventudes Musicales di Siviglia, della Societad Filarmonica de Segovia, della Kawai tedesca e italiana, del Mosel Festwochen (Germania), dell'Istituto Liszt di Bologna, della Televisione Slovena, della Rai, della Televisione Svizzera, dell'Associazione Ester Mazzoleni di Palermo, dell' Associazione Ernico Simbruina di Frosinone, degli Amici della Musica di Modica, del Festival International Echternach (Lussemburgo), del Festival di St. Prex (Svizzera), dello Joseph Haydn Konservatorium di Eisenstadt (Austria), dell'Accademia di Musica Ignacy Jan Paderewski di Poznań (Polonia), del Jiangsu International Piano Master Music Festival di Nanjing (Cina), del Festival Internazionale di musica da camera "Suoni delle Madonie", dell'Associazione Mozart Italia di Rovereto, del Bologna Festival, del Mantova Chamber Music Festival, degli Amici della Musica di Montegranaro, dell'associazione Filarmonica di Rovereto e della Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar (Germania).

È docente di pratica pianistica presso il conservatorio Bonporti di Trento.