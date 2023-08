Sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione della Scuola Calcio agnonese

La Polisportiva Olympia Agnone dopo le fibrillazioni inizali ha trovato nuova linfa e rinnovato entusiasmo per ricominciare la stagione sportiva. Più di una persona illuminata che dà il giusto valore ad una attività determinante per la comunità agnonese e altomolisana ha dato la propria adesione a supportare la societ

A breve avremo anche il nuovo organigramma societario, di certo il presidente sarà ancora Mario Russo. Intanto sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2023-2024, si riparte con i corsi della scuola calcio l'11 settembre per i ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2017 con un team tecnico qualificato e la presenza di fisioterapisti, psicologi, nutizionista, preparatore di portieri. Per ogni informazione contattare telefonicamente i nueri telefonici come da locandina allegata.