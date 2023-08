La prima mostra in assoluto di pittura di Pietro Mastronardi ad Agnone. L'intervista

Pietro Mastronardi per la sua prima mostra in assoluto di pittura ha scelto Agnone. Da oggi 12 agosto al 19 si puo' visitare presso il Circolo per anziani San Pio. Una quarantina quadri di varie dimensioni, esposti, ispirati alla pittura dell' '800 napoletano e agli impressionisti francesi. Pietro Mastronardi,nato e vissuto i suoi primi anni di vita ad Agnone, vive a Napoli, Ingegnere chimico in pensione. Uomo colto che coltiva molte passioni, una di queste è la pittura. Racconta che fin da piccolo amava disegnare, ma l'impegnativo lavoro lo ha tenuto per lunghi anni lontano dalla sua passione

Una volta lasciato il lavoro ha ripreso a disegnare e dipingere. La sua è una pittura ragionata, sceglie tipologia d tela, colori, tecnica, non improvvisa, nell'intervista ha affermato: “Ogni quadro è ragionato e progettato nei minimi particolari.” Complimenti all'artista autodidatta per i risultati raggiunti. La mostra e l'artista sono affascinanti, visitatela!

Guarda l'intervista