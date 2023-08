Tre ragazze molisane in finale nazionale di Miss Universo

E' stata una bellissima esperienza.

Una serata indimenticabile.

Ci siamo messe in gioco ed è andata bene.". Così Valentina Morelli di Colli al Volturno (Isernia), Anna Galasso di Isernia e Marta Porreca di Termoli, vincitrici della finale regionale del Molise di Miss Universo, andata in scena a Termoli in una lunga serata di spettacolo voluta dall'imprenditore del luogo Dante Cianciosi.

"La bellezza è anche cultura, intelligenza, espressività" dicono le miss molisane subito dopo la loro vittoria. Le tre ragazze, forti della fascia ottenuta a Termoli, rappresenteranno la regione alla finale nazionale del concorso in programma i primi di ottobre a Canosa di Puglia (Bat).

La tappa del Molise ha visto sfilare sulla passerella allestita in Piazza Monumento 15 giovani provenienti da varie realtà del Molise: Termoli ma anche Isernia, Casacalenda (Campobasso), Colli al Volturno (Isernia).

A consegnare le fasce con la corona, Francesca Capone, Miss Universo Molise del 2022 che ha sottolineato come il concorso sia stato un momento di crescita. "Ero molto timida - ha dichiarato a fine serata - ma oggi ho superato i timori e sono molto più sicura di me stessa. Durante le selezioni ho avuto modo di conoscere tante ragazze con le quali ho stretto amicizia e tra noi, al di là dei momenti di competizione, c'è affiatamento sincero. Conserverò tanti ricordi belli che mi hanno aiutato a crescere".