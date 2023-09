IL DUELLO vince come miglior cortometraggio al Sofia International Film Festival, per la regia di William Delli Quadri e la sceneggiatura di Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco. A firmare il progetto cinematografico la società Moscacieca Produzioni srl non nuova a simili imprese tra cui i film ‘Oltre la linea gialla’, ‘L’amore ai tempi di Sh.Rek’, ‘Borghi e Demoni’.

Il Sofia International Film Festival (Sofia IFF) è il più grande festival cinematografico competitivo in Bulgaria, accreditato dalla FIAPF e annunciato da Variety come uno dei 50 eventi cinematografici imperdibili al mondo. Il festival non solo presenta i nuovi film bulgari e balcanici a un pubblico internazionale, ma introduce anche sempre più film internazionali dal circuito dei festival al pubblico locale.