Sassuoloâ€“Juventus, la scuola calcio agnonese ospite della blasonata societÃ 

Si parte per Sassuolo , dopo l' affiliazione con la blasonata società, la scuola calcio dell' Olympia Agnonese sarà ospite del Sassuolo per assistere alla partita di cartello sabato 23 settembre, U.s. Sassuolo - Juventus.

Da Agnone partira' un gruppo di circa quaranta ragazzi, mister Brisotto e alcuni genitori e il dirigente Lomastro alla volta di Sassuolo per assistere alla partita.

Grande soddisfazione della dirigenza e del responsabile del settore giovanile Sica per aver ricevuto l' invito della società Sassuolo e per questa bella esperienza che i ragazzi vivranno.

Alcuni dei ragazzi entreranno per la prima volta in uno stadio e vedranno giocare squadre della massima serie e potranno tifare e poi imitare i propri beniamini.