Celebrando il Centenario di Don Lorenzo Milani: Incontro Culturale a Agnone

Il Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" si prepara a commemorare il Centenario della nascita di don Lorenzo Milani, figura di spicco nel panorama culturale e sociale italiano del Novecento. L'evento, in programma per oggi 6 maggio 2024 presso la Sala OFS dei PP. Cappuccini di Agnone alle ore 17:30, promette di essere un'occasione unica per riflettere sull'eredità e l'influenza di questo importante educatore e sacerdote.

Il Centro Studi ha il privilegio di ospitare Paolo Landi, ex alunno della scuola di Barbiana fondata da don Milani, per una conversazione approfondita sulla vita e l'opera del celebre pedagogo. Ad arricchire il dibattito sarà Francesco Paolo Mazziotta, già docente di Storia e Filosofia del locale Liceo Scientifico, il quale condividerà il suo punto di vista e le sue conoscenze su questo straordinario personaggio.

La serata sarà introdotta da Ida Cimmino, presidente del Centro Studi, la quale fornirà contesto e prospettive su don Milani e il suo impatto sulla società italiana. A dare un tocco di autorevolezza e spiritualità all'evento, sarà presente S.E. Mons. Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Trivento.

Don Lorenzo Milani è stato una figura controversa e affascinante, impegnata nella battaglia per l'uguaglianza e la giustizia sociale attraverso l'istruzione e la formazione dei giovani. La sua esperienza a Barbiana, in Toscana, dove fondò una scuola per ragazzi emarginati, è diventata un simbolo di impegno civile e di lotta contro le disuguaglianze.

L'incontro di oggi a Agnone è un tributo al suo ricordo e un'opportunità per riscoprire il suo pensiero e il suo messaggio in un contesto contemporaneo. Il Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" si conferma così come un luogo di riflessione e di confronto su temi di rilevanza sociale e culturale.

Tutti sono invitati a partecipare a questo evento, che promette di essere stimolante e illuminante per chiunque sia interessato alla storia, alla pedagogia e alla filosofia sociale italiana.