Elezioni: 8 e 9 giugno, in Molise 56 comuni alle urne

Nel 2024 quasi la metà dei Comuni molisani andranno alle urne per eleggere i sindaci. La tornata elettorale di primavera riguarderà per l'esattezza 56 centri su 136 pari a oltre il 41 per cento.

Riflettori accesi sui grandi centri, vanno al voto infatti sia il capoluogo Campobasso che Termoli. ma nella lista ci sono poi, oltre a tanti piccoli paesi, anche centri demograficamente più rilevanti come Campomarino, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, Riccia, Trivento, Petacciato, Ripalimosani, Frosolone e Pozzilli.

I 56 comuni al voto nel 2024 andranno tutti alle urne per la scadenza del mandato di 5 anni con due sole eccezioni. Sono Petacciato e Pozzilli, comuni che avevano rinnovato le amministrazioni locali rispettivamente nel 2022 e nel 2020 ma che tornano nei seggi perché i loro sindaci, Roberto Di Pardo e Stefania Passarelli sono stati intanto eletti consiglieri regionali.

E' accaduto lo stesso anche a Campobasso e Termoli, con Roberto Gravina e Francesco Roberti, ma in questi due casi il loro mandato era alla fine e dunque non si vota in anticipo: le città torneranno alle urne alla scadenza naturale del mandato.

Ma ecco l’elenco dei comuni che torneranno al voto:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO. Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle d’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Mafalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

PROVINCIA DI ISERNIA. Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.