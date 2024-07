 "La pace" di Aristofane a mille metri: torna la rassegna teatrale di Pietrabbondante

Pietrabbondante (IS), 5 agosto 2024 - Dal 7 agosto torna a Pietrabbondante, sulla vetta del Molise a mille metri di altitudine, la rassegna teatrale "Teatro a mille metri". Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro classico che, per la sua 48esima edizione, si svolgerà nell'incantevole cornice del Teatro Italico, uno dei più importanti complessi archeologici d'Italia.

La commedia "La pace" di Aristofane

La rassegna si aprirà alle ore 18:30 con la messa in scena della commedia "La pace" di Aristofane, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, portato in scena dalla Compagnia Mauri Sturno. Un'edizione storica, considerata da insigni studiosi come una delle più significative rappresentazioni della celebre opera, inserita dall'Università di Roma "La Sapienza" nel progetto internazionale "Il Teatro Classico Oggi".

La rassegna proseguirà fino al 12 agosto con altri due spettacoli, Il 9 agosto (ore 18,30) spazio alla commedia plautina con “L’avaro”, per una produzione del Teatro Belli per la regia di Carlo Emilio Lerici. Protagonisti dello spettacolo sono Gigi Savoia (attore napoletano che abbiamo visto nella compagnia di Eduardo De Filippo e poi con Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Maurizio Scaparro, Luca De Filippo, Mariano Rigillo) e Francesca Bianco (da 40 anni protagonista in tutte le principali produzioni del Teatro Belli).

Infine il 14 agosto serata conclusiva con “Elena” di Euripide per la regia di Nicasio Anzelomo, protagonisti Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo e Alessandro D’Ambrosi. Tra tutte le tragedie euripidee, quella dedicata a Elena è la più trasgressiva e innovativa: rovescia il mito di Elena. Euripide mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao e madre piena di rimpianti per aver abbandonato la figlia Ermione.è un appuntamento fisso per gli appassionati di teatro e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata speciale in un luogo magico.

Informazioni e biglietti

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile consultare il sito web https://www.ciaotickets.com/it/location/teatro-sannita-pietrabbondante o contattare il numero 0874/674.131.

Non perdere l'occasione di assistere a uno spettacolo indimenticabile in una cornice unica!