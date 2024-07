Molise: weekend rovente con bollino rosso a Campobasso e Isernia, caldo fino a 41Â°C

CAMPOBASSO/ISERNIA. Meteo in Molise: il graduale rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo determinerà una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Caldo intenso con temperature massime fino a 37-41°C in pianura, mentre valori più bassi sulle coste.

Sarà dunque un fine settimana all’insegna del grand caldo. Campobasso sia sabato che domenica sarà da ‘bollino rosso’ Lo comunica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore

Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico a 4650 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Mare poco mosso.

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 4950 metri. Mare poco mosso.