Agnone valorizza il suo passato: la Porta Semiurno ripulita dalle erbacce e detriti

Incastonata nel cuore del centro storico di Agnone, in via Montebello, si erge maestosa la Porta Semiurno, un prezioso reperto archeologico che ci riporta indietro nel tempo, ai fasti del Medioevo. Questa antica porta d'accesso, nota anche come Porta San Marco, rappresenta uno dei più significativi testimoni delle antiche mura cittadine e del nucleo abitato più antico di Agnone.

Costruita intorno alla metà del XII secolo, la Porta Semiurno ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della città. In passato, veniva chiusa in occasione di emergenze sanitarie o per difendere la città da attacchi esterni. Ma andava necessariamente ripulita di erbacce e detriti che ultimamente ne offuscavano la preziosità

Grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, l'Arco Semiurno ha ritrovato il suo antico splendore. Un attento lavoro di manutenzione e pulizia ha permesso di rimuovere la vegetazione infestante e di riportare alla luce le antiche pietre. Anche il vialetto che conduce alla porta è stato ripulito, rendendo l'accesso più agevole e piacevole.

Questo intervento di recupero rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Agnone. L'Arco Semiurno, infatti, non è solo un monumento di grande interesse archeologico, ma anche un simbolo identitario per la comunità locale.

L'amministrazione comunale ha dimostrato un grande impegno nel valorizzare questo prezioso bene culturale, e si auspica che in futuro possano essere realizzati ulteriori progetti per promuovere la conoscenza e la fruizione di questo luogo.