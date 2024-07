Gnomi, Fate e Folletti: La Festa Internazionale degli Gnomi 2024, Evento Magico a Roccaraso

“Una festa che si preannuncia ancora più scoppiettante e più di ogni altra internazionale”. Così è stata presentata la Festa Internazionale degli Gnomi ed. 2024, lunedì mattina, 15 luglio, durante la conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Regione Abruzzo, alla presenza del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D'Amario, il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato e il Direttore Artistico della compagnia teatrale “I Guardiani dell’Oca” nonché ideatore della Festa, Zenone Benedetto

L’appuntamento più “Gnomoso” dell’estate, giunto alla sua XXI edizione, si svolgerà il 26, 27 e 28 luglio a Roccaraso in località Fonte della Guardia – Aremogna, dove fate, elfi, gnomi, folletti, unicorni e cavalli alati animeranno la tre giorni immersa nell’oro verde d’Abruzzo. L'edizione di quest'anno si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti spettacolari, proposti da compagnie dedite al teatro ambiente e al teatro fantasy di rilevanza nazionale e internazionale. L'edizione 2024 infatti, coinvolgerà oltre 120 artisti che si esibiranno in più di 30 spettacoli e laboratori creativi, in breve questi i numeri: oltre 6300 visitatori nell'edizione precedente, oltre 18.000

. Il tratto di internazionalità della Festa degli Gnomi 2024 è affidato dalla compagnia Alien Voyagers di Amsterdam, presente con le sue fascinazioni ultra contemporanee nei principali festival europei dediti al teatro di strada e al teatro fantasy. “Siamo particolarmente felici – sottolinea il Direttore Artistico del festival Zenone Benedetto - e abbiamo il piacere di ospitare gli Alien Voyagers direttamente da Amsterdam, che insieme ad altre compagnie di rilevanza nazionale, si esibiranno in questi tre giorni nei boschi affascinanti di Fonte La Guardia”.

Un progetto di successo che ogni anno si rinnova con collaborazioni e spettacoli nuovi mantenendo immutata la sua natura giocosa e rispettosa dell'ambiente, in quanto l'attenzione ai luoghi naturali e all'ambiente si sposa con la natura stessa del progetto di “teatro-ambiente”, in cui il luogo diventa esso stesso parte della narrazione e protagonista dell'evento. Boschi accoglienti, laboratori creativi, racconti animati, passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, evoluzioni di unicorni alati e gli immancabili spettacoli notturni illuminati da fioche lanterne, diverranno ancora una volta la perfetta cornice di un mondo fatato diventato un punto di riferimento Nazionale e Internazionale per tutti gli appassionati del genere. Il suo punto di forza è un linguaggio teatrale che sa coniugare la forza e il fascino di un ambiente naturale e incontaminato alle storie che quegli stessi luoghi sanno evocare. " Oltre ad essere ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per intere generazioni di bambini abruzzesi e non – ha osservato il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D'Amario - la Festa Internazionale degli gnomi ha il pregio di riuscire a unire promozione del territorio, valorizzazione della cultura e educazione ambientale.

Tra l’altro, gli spettacoli si collocano in uno scenario naturalistico estremamente godibile e di grande attrattività turistica. Come Regione siamo lieti di continuare a sostenere una manifestazione che possiamo definire unica nel suo genere”. “Una intuizione vincente da parte della Comunità montana di Roccaraso quella di aver puntato su questa festa”– evidenza entusiasta il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato - per cui sono orgoglioso di ospitare questo evento eccezionale che riesce a coniugare perfettamente la felicità dei bambini e delle famiglie con la nostra bellissima montagna e la natura” Oggi, a buon diritto, la Festa Internazionale degli Gnomi è considerata, nel panorama dell'offerta culturale nazionale, una delle più importanti manifestazioni dedicate all'infanzia e alle nuove generazioni.

La 21ma edizione la Festa Internazionale degli Gnomi riconferma prestigiosi partner storici quali Unima Italia (Associazione mondiale della Marionetta), Parco Nazionale della Maiella, Unicef Abruzzo e WWF, che dedicherà i laboratori creativi di quest’anno alla conoscenza dell’albero, raccontati a grandi e piccini con il kamishibai supporto tradizionale giapponese che utilizza un teatrino e delle tavole narrative. Main media partner sarà anche per questa edizione Rai Radio Kids.

Per accrediti stampa Addetto stampa Viviana Agretti organizzazione@iguardianidelloca.com cell. 3346652279 Servizio Clienti servizioclienti@festadeglignomi.it www.festadeglignomi.it Tariffe Biglietteria GIORNALIERO INTERO SABATO O DOMENICA € 15 GIORNALIERO INTERO VENERDI' 26 € 10 GIORNALIERO RIDOTTO € 10 GIORNALIERO BAMBINO 0-2 ANNI omaggio GIORNALIERO PERSONE CON DISABILITA’+ ACCOMPAGNATORE € 10 Il ridotto è valido per Bambini 3-12 anni | Persone con disabilità. Il gratuito è valido Bimbi 0-2 anni | Accompagnatore persone con disabilità.

