Musica: da PelÃ¹ a Consoli, ecco tutti i concerti in Molise

Con i giorni clou dell'estate, quelli a ridosso di Ferragosto, si intensificano gli eventi musicali in Molise.

Decine gli appuntamenti in programma.

Si comincia stasera, 10 agosto, a Carovilli (Isernia) con Cristina Donà che è tra gli ospiti del festival "Nuvole, chitarre e note". Sempre stasera a Petacciato (Campobasso) prosegue il Sabbie Mobili Festival con Tony Effe mentre domani sera ci sarà Fedez. Sempre domani, ma a Trivento (Campobasso), Omar Pedrini sarà ospite della prima edizione del festival dedicato a Cristiano Paparella (con l'attore John Lynch presidente della giuria). Nei giorni successivi Cristiano Malgioglio a Trivento (12), Apres La Classe a Ripalimosani (12) e Brusco a Pietracupa (13) mentre il 14 all'evento "Noi artisti di questa terra", che si tiene a Montorio nei Frentani, ci sarà ospite il musicista premio Oscar Nicola Piovani. Subito dopo Ferragosto: il 17 Amedeo Minghi a Cerro al Volturno e il 18 Sergio Caputo a Colli al Volturno. Il 19 a Trivento, nell'ambito del cartellone "Tra antiche mura", della Fondazione Molise Cultura, serata dedicata a Ivan Graziani con le sue canzoni interpretate dal figlio Filippo. La sera dopo a San Giovanni in Galdo, per la 14esima edizione del Festival del Morrutto, concerto di Roberto Angelini e Pier Cortese. Nello stesso giorno Gatto Panceri sarà a Bagnoli del Trigno mentre il 24 a Oratino, per il festival Oratino Mac, protagonista sarà la Bandabardò. Il 26 a Bojano sul palco Piero Pelù mentre dalla sera successiva e per tre giorni a Campobasso torna il Campobasso Summer Festival con Carmen Consoli (27), Nayt e Diss Gacha (28) e Clementino (29). Agosto si chiuderà il 31 con l'esibizione di Vince Tempera a Larino, ma i concerti proseguiranno anche a settembre. Già annunciati per il prossimo mese Nesli (il 7 a Guglionesi) e Noemi (il 28 a Riccia).