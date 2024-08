Molise in Quota - Eccellenze Molisane": Evento di Promozione Culturale e Turistica il 12 e 13 Agosto 2024

Il 12 e 13 agosto 2024, la suggestiva località di Staffoli di Agnone ospiterà la 1ª edizione di "Molise in Quota - Eccellenze Molisane", un evento pensato per esaltare le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio molisano. La manifestazione, che ha ottenuto il sostegno finanziario della Regione Molise tramite l’avviso pubblico "Intervento a Sostegno delle Società e degli Enti di Promozione Turistica e Culturale", promette di essere un appuntamento imperdibile per i residenti e i turisti delle regioni limitrofe come Abruzzo, Lazio, Puglia e Campania.

L'evento si articolerà in una serie di attività che mirano a promuovere il Molise in tutte le sue sfaccettature: dai percorsi culturali e musicali, alle degustazioni di prodotti tipici, passando per esposizioni e attività ricreative che offriranno ai visitatori un'esperienza completa e immersiva nel cuore della regione. L'ambiente naturale e paesaggistico di Staffoli, con la sua bellezza incontaminata, farà da cornice perfetta per questa celebrazione delle eccellenze molisane.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per il 12 agosto alle ore 10:00 con un convegno al quale sono invitati illustri ospiti e personalità del territorio. L'evento rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare e promuovere le ricchezze enogastronomiche e culturali del Molise, offrendo una vetrina privilegiata a ciò che rende unica questa regione.

Giosuè Greco, Presidente dell'organizzazione, esprime grande entusiasmo e fiducia nel successo della manifestazione, invitando tutti a partecipare a questa prima edizione di "Molise in Quota - Eccellenze Molisane".