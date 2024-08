"AgorÃ " storie e aneddoti delle piazze di Agnone: Un Viaggio tra Storia, Memoria e Fantasia. Presentazione del Libro il 17Agosto

AUn Viaggio tra Storia, Memoria e Fantasia - Presentazione del Libro il 17Agosto

Domani sabato 17 agosto, nella splendida cornice di Palazzo San Francesco si terrà la presentazione del libro "Agorà" storie e aneddoti delle piazze di Agnone . Questo volume, frutto di una collaborazione a 26 mani, rappresenta un tributo appassionato alla città di Agnone, alle sue piazze e ai ricordi che esse custodiscono.

La genesi del progetto, come raccontato dagli autori Italo Marinelli e Francesco Paolo Tanzj, ricorda un racconto di Borges, con il suo intreccio di percorsi, idee e discussioni che hanno infine portato alla creazione di un'opera unica nel suo genere. La libreria di Sandro Ricci, situata nel cuore del paese, è stata il crogiuolo in cui ha preso vita l'idea, ispirata dai successi editoriali precedenti sulle piazze di Perugia e Napoli.

Il libro si propone di far riscoprire ai lettori, siano essi cittadini di Agnone o visitatori, i luoghi simbolo della città, dalle piazze più note a quelle meno conosciute, attraverso una narrazione che intreccia storia, memoria e fantasia. La struttura del libro, che segue il format delle pubblicazioni delle edizioni La Valle del Tempo, offre una visione dettagliata e affascinante di ogni piazza, arricchita da storie personali e racconti fantastici.

Durante la presentazione, gli autori condivideranno aneddoti sulla realizzazione del libro e discuteranno dell'importanza di preservare la memoria storica dei luoghi attraverso la narrazione. Sarà un'occasione imperdibile per chiunque ami la storia, la cultura e l'arte della narrazione.

L'evento è aperto al pubblico e si prevede un'ampia partecipazione, non solo per l'importanza del tema trattato ma anche per il forte legame che unisce la comunità di Agnone alle sue piazze, veri e propri simboli del vissuto cittadino. Buona lettura e buon viaggio tra le pagine di ""Agorà" storie e aneddoti delle piazze di Agnone.