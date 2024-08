Eroi Silenziosi: Il prezioso lavoro di Lucio Masciotra durante la crisi Idrica ad Agnone

In questi difficili giorni di carenza idrica ad Agnone, l'emergenza è affrontata da persone che, con dedizione e spirito di servizio, si mettono al servizio della comunità. Una figura emblematica di questo impegno è Lucio Masciotra, un gran lavoratore che non si tira mai indietro. Da mattina a notte fonda, Lucio è sempre in prima linea, guidando l'autobotte che rifornisce di acqua le zone più colpite dalla crisi. Durante una giornata fa decine di interventi e ieri sera intorno alle 23.30 a chiusura del concerto, Lucio ancora distribuiva acqua alle attività commerciali.

La sua disponibilità e la sua capacità di fare tutto, sebbene a volte possano sembrare qualità non sempre valorizzate, sono in realtà ciò che rende Lucio un pilastro per la comunità di Agnone. In un momento in cui l'acqua è una risorsa scarsa e preziosa, il lavoro di Lucio è altrettanto prezioso e merita un sentito ringraziamento da parte di tutti i cittadini.

A lui va un grazie di cuore per il supporto instancabile e l'impegno dimostrato in questi giorni di emergenza.