Molise Talenti 2024: Davide Iaciancio di Agnone tra i 14 Selezionati, con Povia Giudice Speciale

Dopo il successo delle precedenti edizioni e una pausa forzata a causa della pandemia, "Molise Talenti" torna con un'edizione 2024 ricca di novità. La manifestazione, nata nel 2018 come "Castelpetroso's Got Talent" per offrire uno spazio artistico ai talenti molisani, ha subito un'evoluzione significativa sin dalla sua prima edizione, trasformandosi in un evento regionale di grande richiamo.

L'edizione del 2019 ha visto il debutto del nuovo nome "Molise Talenti" e ha ampliato la platea dei partecipanti, affermandosi come un appuntamento imperdibile per gli artisti locali. Nonostante lo stop dovuto al Covid, l'entusiasmo per la competizione è rimasto intatto, spingendo gli organizzatori a riproporre il format con innovazioni tecnologiche e logistiche.

Per l’edizione 2024, sono stati selezionati 14 giovani talenti, tra cui Davide Iaciancio di Agnone, un promettente suonatore di organetto, che porterà il suo talento sul palco insieme agli altri partecipanti. La partecipazione di Davide aggiunge un tocco di tradizione musicale al concorso, evidenziando la varietà delle espressioni artistiche presenti.

Il Comitato Festa Patronale, promotore dell'evento, ha deciso di investire ulteriori risorse per rendere l'edizione 2024 ancora più speciale. Quest'anno, tra le novità, ci sarà la partecipazione del noto cantante Povia come giudice d'eccezione, un elemento che aggiunge prestigio alla competizione.

I componenti della Giuria della III edizione del Molise Talenti sono:

•Avv. Sara Nini;

•Cons. Armandino D'Egidio (Presidente II commissione consiliare Regionale Molise);

•Cosimo Santimone (vice Presidente Ordine dei Giornalisti del Molise);

•Giuseppe Povia (cantautore

Non resta che attendere con trepidazione l'inizio del Molise Talenti 2024, un'occasione unica per scoprire e celebrare i talenti del territorio.