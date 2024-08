Identificato l'autore dei ripetuti danneggiamenti di autovetture nel centro di Isernia: Segnalato all'AutoritÃ  Giudiziaria

. Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia un giovane ventiquattrenne ospite di un centro di accoglienza temporanea per i richiedenti asilo del capoluogo pentro per i reati di danneggiamento aggravato e minacce. Nel tardo pomeriggio di venerdì 16 agosto giungevano numerose telefonate al numero di emergenza 113 da parte di cittadini fortemente allarmati i quali segnalavano la presenza in strada di una persona che, con inaudita violenza e apparentemente senza motivo, stava danneggiando, anche con lancio di pietre, diverse autovetture parcheggiate lungo le vie del centro. Gli operatori di Polizia in servizio di volante, sulla scorta delle segnalazioni giunte e della sommaria descrizione del soggetto da parte di testimoni, si mettevano immediatamente alla ricerca dell’autore. Dopo averlo rintracciato veniva condotto negli Uffici della Questura dove, già durante le attività di rito, cominciava a manifestare segni di forte agitazione e insofferenza tanto da dover richiedere l’intervento di personale del 118. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto resosi responsabile di precedenti episodi di violenza, dopo gli accertamenti medico sanitari, veniva sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e pertanto ricoverato presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. In considerazione del forte allarme sociale provocato ed al fine di scongiurare il ripetersi di ulteriori comportamenti che avrebbero potuto pregiudicare l’ordine e la tranquillità pubblica, già minata dalla diffusione in rete di video pubblicati dai cittadini testimoni, nella mattinata di venerdì scorso, all’atto della dimissione dal Reparto di Psichiatria, con provvedimento del Questore di Isernia, veniva disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo S. Gervasio (PZ) dove veniva accompagnato coattivamente dagli operatori di Polizia. Come previsto dalla normativa sull’immigrazione, nella mattinata odierna, il provvedimento del Questore è stato sottoposto a convalida da parte del Giudice del Tribunale Ordinario di Potenza-Sezione specializzata Immigrazione che, riconoscendone la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica del soggetto ha confermato il suo trattenimento presso il C.P.R. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale la persona indagata potrà far valere le proprie argomentazioni difensive ai sensi di quanto previsto dal C.P.P.