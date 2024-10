Con la prima del musical “I Tre Moschettieri” ribalta nazionale per Isernia

Ribalta nazionale per Isernia grazie alla prima assoluta del musical “I Tre Moschettieri – Opera Pop”, imponente e attesissima produzione che debutterà proprio all’Auditorium molisano il prossimo 2 novembre per andare poi in tour nelle principali città italiane. In questi giorni è stato il Tg5 a lanciare l’evento mostrando in anteprima il backstage dello spettacolo e facendo ascoltare la canzone che fa da colonna sonora a questa storia senza tempo, tratta dal grande classico della letteratura ottocentesca.

“Tutti per uno, uno per tutti!”. Il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un’amicizia incorruttibile, prende nuova vita con la versione musicale italiana de “I Tre Moschettieri”, tra gli spettacoli più attesi della stagione e con un cast stellare. Trentrasei canzoni divise in due atti con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone ad interpretare Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo di Giuliano Peparini a cui è affidata la direzione artistica e la regia. Le coreografie sono firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller, musiche di Giò Di Tonno e testi di Alessandro Di Zio. I biglietti per l’evento sono in prevendita su Ciatickets e su Ticketone. Dopo l’anteprima in Molise lo spettacolo andrà in tour nelle principali città italiane: Bari, Napoli, Palermo, Catania, Milano, Torino, Roma, Montecatini e Bologna. Il musical è coprodotto dalla Stefano Francioni Produzioni e dal Teatro Stabile d'Abruzzo. Sarà un viaggio incredibile all'insegna dell'amicizia e della musica!