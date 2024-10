Fiera d'Ottobre di Larino oltre 100 gli espositori

Sono oltre 100 gli espositori alla 281/a edizione della Fiera d'Ottobre di Larino che sarà inaugurata venerdì prossimo, 11 ottobre, dalla sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

L'evento che prenderà il via nella parte esterna al Polo fieristico già domani, 9 ottobre, e proseguirà fino al 13, guadagna ogni anno l'attenzione di imprese molisane e non, affermandosi come appuntamento attrattivo per il mondo professionale e consumer.

Le aziende, provenienti da varie regioni d'Italia, hanno a disposizione duemila metri quadrati coperti e quattromila all'aperto.

La Fiera d'Ottobre di Larino ha origini legate alla tradizione agricola e alle antiche rotte della transumanza.

Inizialmente prevista a maggio, in concomitanza con la festa del patrono San Pardo, fu poi spostata a ottobre nel 1742, con un decreto di Carlo III di Borbone.

"Anche in questa edizione - dichiara Angela Vitiello, assessore alle Attività Produttive del Comune di Larino - è nostra intenzione dare ai rappresentanti delle imprese la possibilità di testimoniare il loro impegno per lo sviluppo sostenibile del territorio e di tutto il Molise".

In collaborazione con la Regione Molise e con il supporto della Camera di Commercio del Molise, l'evento larinese rappresenta uno strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Il sindaco di Larino e presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, ha dichiarato: "Vogliamo dare alla Fiera d'Ottobre un taglio specialistico, legato all'agroalimentare, in linea con la vocazione del territorio.