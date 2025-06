Festival Janigro 2025: Un omaggio a Meneses tra memoria, giovani talenti e luoghi iconici del Molise

Il nome di Antonio Meneses, compianto violoncellista di statura mondiale, scomparso l'anno scorso, accanto a quello del suo Maestro, Antonio Janigro, cui è intitolata la rassegna di musica e violoncello giunta alla quinta edizione e presentata oggi pomeriggio al palazzo ex Gil: è un Festival davvero speciale quello di quest'anno.

Partito dal luogo delle origini del grande Janigro, ovvero Montagano, più precisamente dal complesso badiale di Santa Maria di Faifoli, e sempre più proiettato verso il Molise e la Croazia, seconda patria di Janigro che a Zagabria fondò nel 1953 la storica Orchestra dei Solisti, il Festival vivrà una settimana di eventi eccellenti dal 7 al 15 luglio. Ben cinque i concerti al chiaro di luna della splendida abbazia di Faifoli, inframezzati dalle attese uscite di Larino a Palazzo Ducale, Pietrabbondante, teatro sannitico, e Montemitro.

Il responsabile artistico dell'Associazione omonima della rassegna, Amedeo Cicchese e il sindaco di Montagano Giuseppe Tullo hanno illustrato la rotta tracciata quest'anno, con omaggio sentito al citato Meneses, protagonista delle passate edizioni con esibizioni meravigliose oltre che padre putativo della rassegna.

Sarà un Festival Janigro di qualità che toccherà come detto alcuni luoghi simbolici e splendidi monumenti regionali.

Come da tradizione, partenza con un grande calibro a Faifoli, il 7 luglio, con il violoncellista Enrico Dindo, solista di fama mondiale, talento cristallino e unico italiano vincitore del Premio Rostropovich nel 1997.

Molto attesa la serata di Larino, nella magnifica cornice di palazzo Ducale, con l'esibizione il 9 luglio del già apprezzo al Festival Oliver Herbert: un concerto di musica da camera il collaborazione con la storica della storica Accademia Perosi di Biella.

Lo spettacolo sarà replicato in quota a Pietrabbondante dove il Festival irrompe nell'antico teatro sannitico, perla archeologica del Molise oltre che emblema di rara bellezza e significato della civiltà sannita.

Doppio l'appuntamento per il graditissimo ritorno dell'Orchestra dei Solisti di Zagabria: l'8 luglio a Faifoli insieme con il frizzante talento della 16enne violoncellista Ziyang Zhao, vincitrice del Premio Janigro, e il 9 in Piazza Roma a Montemitro per rinsaldare le basi del ponte storico, culturale e musicale tra Molise e Croazia e bissare con maggiore enfasi il concerto sperimentale dell'anno scorso.

E ancora la serata più attesa dai montaganesi: quella in ricordo del padre fondatore del festival, allievo di Janigro, il Maestro Antonio Meneses. Di scena il Festival Janigro Cello Ensemble e il soprano Damiana Mizzi al canto.

Il 15 grande chiusura con il duo violoncello-pianoforte composto dagli affermati Mattia Zappa e Orazio Maione. Zappa, membro della storica orchestra della Tonhalle di Zurigo, sarà affiancato da un pilastro del pianismo italiano. Maione, vincitore del prestigioso concorso di Pretoria, tra i massimi interpreti della musica di Chopin.

Ampio lo spazio riservato ai giovani: per loro una settimana di Masterclass curata da Amedeo Cicchese e Paolo Bonomini (duo Janigro) e Jakob Ludwig, pilastro per oltre 30 anni del teatro alla Scala di Milano, che si occuperà della preparazione orchestrale degli studenti. Gli allievi avranno l’opportunità di suonare in Piazzetta Palombo in un concerto organizzato dagli Amici della Musica il 13 luglio.

Così Amedeo Cicchese per la presentazione: "Lentamente stiamo crescendo, avremo molti concerti nell'abbazia di Faifoli ma non solo, vogliamo che Montagano sia capofila di una sorta di rinascita e riscoperta della regione. L'abbazia resta la nostra casa, un luogo fantastico, ideale per suonare e assistere a un concerto, poi avremo le grandi novità di due luoghi simbolo della storia molisana: il Palazzo Ducale di Larino e il Teatro Sannitico di Pietrabbondante. Sarà un modo speciale per farci conoscere sempre di più e rendere fruibile la musica classica e la nostra energia in altri ambienti all’interno del Molise.

Felice di rafforzare il connubio col Festival il sindaco di Montagano Giuseppe Tullo, felice soprattutto di manifestare l'omaggio in musica ad Antonio Meneses: "Il Maestro ha dato tanto per il Festival, in particolare amicizia e vicinanza al territorio. I cinque concerti a Faifoli saranno tutti spettacolari e siamo anche contenti di aprirci ad altre location, nell'ottica della condivisione di un messaggio culturale che coinvolge Montagano in partenza e poi tutto il Molise".

Queste infine, a margine della presentazione, le parole di Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura, partner dell'evento: "Nuovo appuntamento per un festival che ha acquistato una sua grande riconoscibilità nel panorama culturale della nostra Regione, non solo per l'eccellenza della proposta e degli ospiti, ma anche per la capacità di coinvolgere un'intera comunità, quella di Montagano, nella sua realizzazione, per la diramazione sul territorio, si aggiungono, infatti, quest'anno due siti di interesse storico - archeologico, Pietrabbondante e Larino, per l'investimento sui giovani con la masterclass sempre seguitissima. Il festival Janigro è davvero 'prezioso' per il nostro Molise ed è per questo che la Fondazione anche quest'anno sarà sua partner, convinta dell'importanza di investire nella 'cultura' musicale, umana e relazionale che il festival porta con sé".