Referendum in Molise: affluenza ferma al 27,7%, non raggiunto il quorum

CAMPOBASSO/ISERNIA – Si sono chiusi alle ore 15 i seggi in Molise per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. L’affluenza definitiva alle urne si è attestata al 27,7%, rimanendo al di sotto di circa tre punti percentuali rispetto alla media nazionale e confermando così il mancato raggiungimento del quorum necessario per la validità della consultazione.

In provincia di Campobasso ha votato il 28,5% degli aventi diritto, mentre nella provincia di Isernia la partecipazione si è fermata al 25,5%.

Tra i comuni molisani si segnalano alcune eccezioni: l’affluenza ha superato il 40% a Pescopennataro e Chiauci, mentre il dato più basso è stato registrato a Bagnoli del Trigno, dove si è recato alle urne solo il 14,6% degli elettori.