“Altruismo”: il delicato equilibrio tra bellezza e sacrificio nella poesia di Ugo D’Onodrio

“Altruismo” poesia di Ugo D’Onofrio, magistrato autore contemporaneo di componimenti riflessivi, caratterizzati da uno stile essenziale e da un forte uso di immagini simboliche.
In questa sua ultima poesia, D’Onofrio condensa in pochi versi il significato dell’altruismo, Breve ma intensa, la poesia gioca sul contrasto tra bellezza e dolore: il gesto del “baciare la rosa più bella” richiama qualcosa di puro e desiderabile, ma subito emerge il sacrificio implicito, rappresentato dalla spina che “sanguina”.
L’altruismo viene quindi suggerito come capacità di accettare il dolore per qualcosa (o qualcuno) di bello, trasformando un’immagine semplice in una riflessione profonda sul dare senza riserve, anche a costo di ferirsi.
ALTRUISMO
Baciare la rosa più bella
e veder sanguinare la spina più irta
di rosso vermiglio.