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Auto si ribalta, una persona incastrata nellâ€™abitacolo: intervento dei Vigili del Fuoco a Scapoli (IS)

AttualitÃ 
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Poco prima delle ore 9:00 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia Ã¨ intervenuta nel territorio del comune di Scapoli, in provincia di Isernia, a seguito di un incidente stradale.

Per cause attualmente in fase di accertamento, unâ€™autovettura si Ã¨ ribaltata, rimanendo capovolta sulla carreggiata con una persona incastrata allâ€™interno dellâ€™abitacolo.

I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno provveduto allâ€™estrazione della persona coinvolta mediante tecniche di soccorso specifiche. Il ferito Ã¨ stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del servizio 118, giunto sul posto.

Terminate le operazioni di soccorso, sono in corso le attivitÃ  di messa in sicurezza del veicolo e dellâ€™area interessata, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilitÃ .

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