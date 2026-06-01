Venafro, Premio nazionale Pier Paolo Pasolini: il 6 giugno la II edizione alla Palazzina Liberty





Venafro (IS) si prepara ad accogliere la II edizione del Premio Nazionale Letterario e Giornalistico "Pier Paolo Pasolini", in programma sabato 6 giugno 2026 presso la Palazzina Liberty. Un appuntamento pubblico che unisce cultura, informazione e impegno civile, nel segno di Pasolini e della sua ereditÃ critica: la parola come responsabilitÃ , la scrittura come scelta, la libertÃ come dovere.



Il Premio Ã¨ promosso da Dioghenes APS â€“ Associazione Antimafie e Antiusura e dalla testata WordNews.it, con una rete di patrocini e collaborazioni che rafforza il profilo istituzionale e sociale dell'iniziativa. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Venafro, dell'Ordine dei Giornalisti del Molise e del Corecom Molise, con l'adesione e il sostegno di realtÃ territoriali e nazionali tra cui Filctem Molise, SPI CGIL, Auser Molise, Scriptorium â€“ Ufficio Stampa Nazionale, Romanzi Italiani, ArchÃ¨dia Editore e il Premio Nazionale Lea Garofalo.



Il programma della giornata del 6 giugno Ã¨ articolato in due momenti. Alle ore 17.00 sono previsti saluti e interventi introduttivi, con moderazione affidata a Leopoldo Di Filippo, e un monologo a cura di Paolo De Chiara, fondatore e direttore artistico del Premio. SeguirÃ un convegno pubblico sul tema della libertÃ di stampa e del potere, con la partecipazione dell'Associazione Internazionale "Joe Petrosino" e dell'Ordine dei Giornalisti del Molise. Alle ore 18.30 si terrÃ la cerimonia di premiazione.



Â«Nulla Ã¨ piÃ¹ anarchico del potere, il potere fa praticamente ciÃ² che vuole.Â» Un richiamo diretto a un Pasolini che viene rimesso al centro come coscienza critica, scomoda e necessaria.



Ãˆ inoltre previsto un ulteriore appuntamento collegato alla rassegna: sabato 13 giugno alle ore 17.30, la Lectio Magistralis di Luigi de Magistris, indicata nel manifesto come momento speciale di approfondimento pubblico.



Lo sfondo grafico ufficiale della manifestazione Ã¨ stato disegnato e donato da Pino Manzella, contribuendo a definire l'identitÃ visiva di un Premio che intende essere, prima di tutto, un presidio culturale e civile.



Il Premio Nazionale "Pier Paolo Pasolini" si conferma cosÃ¬ un'iniziativa capace di intrecciare letteratura e giornalismo, territori e partecipazione, istituzioni e societÃ civile, portando al centro una domanda semplice e decisiva: che cosa resta della libertÃ , se la parola smette di essere vera.