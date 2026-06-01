Maltempo: piogge e temporali al centro-nord. Allerta gialla in otto regioni





Il campo di alta pressione ancora presente sulla nostra penisola tende lentamente ad indebolirsi, nella giornata odierna infatti, una prima area di bassa pressione porterÃ precipitazioni sparse su parte del nord e del centro. Domani, l'arrivo di un secondo e piÃ¹ marcato impulso perturbato di origine atlantica causerÃ maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e fenomeni temporaleschi localmente intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ( www.protezionecivile.gov.it ).

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedÃ¬ 2 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli- Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, martedÃ¬ 2 giugno, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia-Romagna, nonchÃ© sui territori di Umbria e Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma, 01 giugno 2026







