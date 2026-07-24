Enzo C. Delli Quadri â€“ "Era il cinquantanove": memoria di un'Italia in cammino

Questa poesia di Enzo C. Delli Quadri ci riporta al 1959, un anno simbolo di fiducia e di rinnovamento per l'Italia. Attraverso immagini semplici ma evocative, l'autore rievoca il clima del dopoguerra, quando il Paese, sospinto dalla speranza e dalla voglia di costruire un futuro migliore, ritrovava entusiasmo, solidarietÃ e fiducia nella democrazia. Ãˆ un omaggio a una generazione che, tra sacrifici, sogni e speranze, seppe guardare avanti con coraggio.

Era il cinquantanove di Enzo C. Delli Qiadri

Sapeva di rinascita ogni giorno Lâ€™Italia apriva al suo domani; il pane tornava sulle mense, il ciel vestiva un azzurro nuovo.

Il sogno faceva da volano, crescevano la voglia e la speranza; Tra le canzoni e tanti balli in casa, ognun cercava il suo grande amore.