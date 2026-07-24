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Enzo C. Delli Quadri â€“ "Era il cinquantanove": memoria di un'Italia in cammino

Arte
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Questa poesia di Enzo C. Delli Quadri ci riporta al 1959, un anno simbolo di fiducia e di rinnovamento per l'Italia. Attraverso immagini semplici ma evocative, l'autore rievoca il clima del dopoguerra, quando il Paese, sospinto dalla speranza e dalla voglia di costruire un futuro migliore, ritrovava entusiasmo, solidarietÃ  e fiducia nella democrazia. Ãˆ un omaggio a una generazione che, tra sacrifici, sogni e speranze, seppe guardare avanti con coraggio.

Era il cinquantanove
di Enzo C. Delli Qiadri
 
Sapeva di rinascita ogni giorno
Lâ€™Italia apriva al suo domani;
il pane tornava sulle mense,
il ciel vestiva un azzurro nuovo.
Il sogno faceva da volano,
crescevano la voglia e la speranza;
Tra le canzoni e tanti balli in casa,
ognun cercava il suo grande amore.
Prendeva forma la democrazia,
nutrendo spiriti forti, generosi.
CosÃ¬, vogliosi, prendemmo a incamminarci
verso un futuro tutto da scoprire.
 editore: 11 libri di autori locali con argomenti riguardanti il territorio
 

Enzo Carmine Delli Quadri

Enzo Carmine Delli Quadri, manager in pensione e autore agnonese, coltiva da sempre una profonda passione per la politica, l'arte, la letteratura e la poesia. Dopo una brillante carriera professionale, Ã¨ tornato a vivere nella sua Agnone, mantenendo vivo il legame con la terra d'origine e dedicandosi alla tutela della sua memoria storica, delle tradizioni e dell'identitÃ  culturale.

Animato da un forte spirito di servizio verso il territorio, ha scelto di impegnarsi nella cura della collana editoriale "Tesori dell'Altosannio", un progetto volto a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dell'Altosannio. Attraverso i suoi scritti e le sue iniziative, Delli Quadri continua a trasmettere l'amore per la sua terra, offrendo un prezioso contributo alla conservazione e alla diffusione della cultura locale.

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